Смит – о бое Чимаева и Диаза: «Единственное, что говорит в пользу Нейта – умение сабмитить»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Энтони Смит высказался о грядущем поединке в полусреднем весе между Нейтом Диазом и Колби Ковингтоном.

По мнению американца, швед чеченского происхождения – явный фаворит боя, однако непредсказуемость Диаза-младшего может сыграть злую шутку с «Борзом».

«Это весьма жесткий способ хлопнуть дверью. Я могу сказать, что Чимаев – более мощный ударник, более техничный боец, он лучше борется.

Единственное, что играет в пользу Диаза – это его кондиции и, вероятно, умение сабмитить. Правда, Нейт Диаз – это , он может валять дурака, а потом дать тяжелый бой кому угодно.

Нейт обладает сверхъестественной способностью заставлять людей выглядеть плохо, поэтому есть высокие шансы, что это может произойти», – сказал Смит.

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