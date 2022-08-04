Смит – о бое Чимаева и Диаза: «Единственное, что говорит в пользу Нейта – умение сабмитить»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Энтони Смит высказался о грядущем поединке в полусреднем весе между Нейтом Диазом и Колби Ковингтоном.
По мнению американца, швед чеченского происхождения – явный фаворит боя, однако непредсказуемость Диаза-младшего может сыграть злую шутку с «Борзом».
«Это весьма жесткий способ хлопнуть дверью. Я могу сказать, что Чимаев – более мощный ударник, более техничный боец, он лучше борется.
Единственное, что играет в пользу Диаза – это его кондиции и, вероятно, умение сабмитить. Правда, Нейт Диаз – это Нейт Диаз, он может валять дурака, а потом дать тяжелый бой кому угодно.
Нейт обладает сверхъестественной способностью заставлять людей выглядеть плохо, поэтому есть высокие шансы, что это может произойти», – сказал Смит.
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