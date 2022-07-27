Уайт про поединок Чимаев – Диаз: «Нейт хотел его, и мы его сделали»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал организацию поединка полусредневесов Хамзата Чимаева и .

«Я забочусь о Нейте, и он мне нравится. Диаз пришел ко мне незадолго до того, как был организован бой с Чимаевым, и мы говорили о том, что это будет его последний поединок.

Я думал о войнах, которые устроил Нейт, о невероятно больших боях, которые он провел у нас. Я сказал ему: «Послушай, делай, что хочешь, мужик». Но с ним не так просто договориться, как кажется.

Все спрашивали, почему мы не устраиваем ему бой. Ну знаете, он просил Фрэнсиса Нганну. Я могу продолжать вечно, но не буду.

Мы организовали поединок. Это бой, который он хотел, и мы его сделали. Это хороший поединок, которые захотят увидеть зрители», – сказал Уайт.

Бой Диаза и Чимаева 10 сентября возглавит UFC 279 в Лас-Вегасе.

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