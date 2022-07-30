Майкл Чендлер: «Диаз будет проигрывать почти во всех аспектах боя с Чимаевым»

Бывший претендент на титул UFC в легком весе дал прогноз на бой и .

«Это будет напряженный поединок. Думаю, что в бою с Чимаевым Гилберт Бернс многое показал. И, как мне кажется, едва ли такое же выдержит Нейт.

Хамзат — большой парень. Так что, полагаю, Диаз будет проигрывать почти во всех аспектах боя. Но Нейт — гангстер во всех смыслах этого слова, а потому будет весело», – сказал Чендлер.

Бой Диаза и Чимаева состоится 10 сентября на 279 в Лас-Вегасе.

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