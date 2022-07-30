Дэйна Уайт: «У Диаза есть менталитет гангстера, как и у Чимаева»

Теги UFC MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев UFC 277 Чимаев - Диаз Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что Хамзат Чимаева не является фаворитом боя с Нейтом Диазом.

«В этом виде спорта никто не может считаться большим фаворитом. Любой боец способен выиграть в какой угодно момент.

Давайте не будем забывать про Хамзата Чимаева, каким бы крутым и взрывным он ни был, у него нет такого опыта, который есть у других бойцов промоушена.

Диаз очень выносливый, он дрался почти со всеми, и это его последний поединок в октагоне. Повторяю — никто не может считаться настолько крупным андердогом, только не в UFC...

У Нейта есть менталитет гангстера, как и у Хамзата. Люди без ума от таких вещей», – сказал Уайт.

Бой Чимаева и Диаза состоится 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.

Босс UFC в восторге от чеченского промоутера, который сорвал бой в АСА. Уайт хотел бы делать так же

Тренер Чимаева: «Я бы предпочел бой с Диазом, а не с Колби. Тут больше денег»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные