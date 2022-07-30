Дэйна Уайт: «У Диаза есть менталитет гангстера, как и у Чимаева»

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что Хамзат Чимаева не является фаворитом боя с .

«В этом виде спорта никто не может считаться большим фаворитом. Любой боец способен выиграть в какой угодно момент.

Давайте не будем забывать про , каким бы крутым и взрывным он ни был, у него нет такого опыта, который есть у других бойцов промоушена.

Диаз очень выносливый, он дрался почти со всеми, и это его последний поединок в октагоне. Повторяю — никто не может считаться настолько крупным андердогом, только не в UFC...

У Нейта есть менталитет гангстера, как и у Хамзата. Люди без ума от таких вещей», – сказал Уайт.

Бой Чимаева и Диаза состоится 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.

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