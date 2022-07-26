Дэн Харди про бой Чимаев – Диаз: «Это позор UFC, они совершат покушение на убийство»

Бывший боец UFC Дэн Харди раскритиковал промоушен за организацию поединка между полусредневесами Хамзатом Чимаевым и .

«Стоит подумать о том, чтобы выдвинуть обвинения. Этот бой не кажется справедливым. Это выглядит как очень-очень жестокий поступок в отношении законной легенды.

Поскольку Диаз выступил против промоушена, его казнят в прямом эфире на ТВ. Я думаю, нам будет неловко за этим наблюдать.

Это выставит UFC в плохом свете. Я надеюсь, что с Нейтом все будет в порядке, потому что у него есть хорошие возможности за пределами UFC.

Это просто позор, они совершат покушение на убийство перед его уходом», – сказал Харди.

Бой Чимаева и Диаза 10 сентября возглавит UFC 279 в Лас-Вегасе.

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