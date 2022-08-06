Луке – о бое Чимаева и Диаза: «Назову фаворитом Хамзата, но Нейт может все усложнить»

Рейтинговый полусредневес UFC Висенте Луке поделился ожиданиями от поединка между и .

По мнению Висенте, Диазу для победы необходимо затащить Чимаева в поздние раунды, так как швед чеченского происхождения ранее ни разу не дрался в 25-минутном поединке.

«Чимаев – жесткий парень. Он показал это в своем последнем поединке. Так что я бы назвал фаворитом Хамзата, но Нейт может все усложнить. Если он выживет в первых двух раундах, то не устанет. Нейт никогда не устает, поэтому он может оказывать давление и все усложнить для Чимаева. Так что я точно взволнован из-за этого боя», – сказал Луке.

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