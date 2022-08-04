Чимаев – о Бернсе: «Ты не станешь чемпионом, если ты рад поражению. Я побил его, но был зол»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев критически высказался в адрес бывшего оппонента .

Швед чеченского происхождения считает, что бразилец не доберется до титула UFC из-за недостатка амбиций.

«Этого парня я сделал знаменитым. Бернс был никем до меня. Я сделал его популярным. Он проиграл бой и был очень счастлив.

Я выиграл наш поединок и при этом был зол, потому что не прикончил его. Я не понимаю, почему некоторые ребята вроде Гилберта радуются, когда проигрывают бои.

Просто после всего этого я сомневаюсь, что Бернс станет чемпионом. Если ты счастлив, что проиграл поединок, то ты никогда не станешь чемпионом. Я выиграл этот бой и злился на себя около месяц или что-то в этом роде», – сказал Чимаев.

Майкл Чендлер: «Диаз будет проигрывать почти во всех аспектах боя с Чимаевым»

Дэйна Уайт: «У Диаза есть менталитет гангстера, как и у Чимаева»