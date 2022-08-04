Оливейра признался, что не хотел боя с Махачевым: «Я хотел получить больше денег за другой поединок»

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра заявил, что не хотел принимать поединок за титул против .

По словам обязательного претендента на пояс UFC в легком весе, он хотел подписать контракт на более прибыльный бой.

«Я не хотел этого боя. Я хотел получить большие деньги за другой поединок. Однако все знают, что я сотрудник UFC. Вы не можете избежать этого. Мы пытались вести переговоры со всех сторон.

Я пробовал вариант с Нью-Йорком, потому что это нейтральная территория, но все решилось таким образом, что мы будем драться в Абу-Даби. Честно говоря, мне все равно, потому что клетка одинакова в любом уголке мира», – сказал бразилец.

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