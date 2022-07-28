Анкалаев дал совет Махачеву: «С джитсером лучше драться в стойке»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев рекомендует Исламу Махачеву не переводить в партер Чарльза Оливейру.
По мнению россиянина, учитывая навыки бразильца на земле, Махачеву лучше сосредоточиться на ударной работе.
«Что лучше всего работает против джиу-джитсу? Стойка. С джитсером лучше драться в стойке, не дать ему ничего сделать», – сказал Анкалаев.
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