Чарльз Оливейра готов подраться с Алексом Волкановски на турнире в Бразилии в январе

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Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра сообщил, что настроен провести поединок с чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски в январе.

«Конечно, я на 100% сфокусирован на поединке с Исламом Махачевым, который является очень сильным соперником.

Если Бог благословит меня победой без травм, то моя команда уже знает, что я хочу драться в главном событии на турнире в Бразилии в январе против Волкановски.

Алекс — отличный боец, и я очень уважаю его», – сказал Оливейра.

Бой Оливейры и Махачева за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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