Волкановски о переходе в легкий вес: «Люди сомневаются во мне, но мне это нравится»

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски высказался относительно перехода в легкий дивизион.

«Люди сомневаются во мне, но мне это нравится. Я хочу быть андердогом. Хочу продолжать шокировать и удивлять людей. Я собираюсь продолжать повышать планку.

Я хочу выбирать лучшие варианты для себя. Думаю, что заслуживаю шанс на второй пояс. В полулегком весе мое внимание привлекают Яир Родригес и Джош Эмметт. Арнольд Аллен тоже может стать проблемой», – считает Волкановски.

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