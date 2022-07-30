Волкановски о переходе в легкий вес: «Люди сомневаются во мне, но мне это нравится»

Чемпион UFC в полулегком весе высказался относительно перехода в легкий дивизион.

«Люди сомневаются во мне, но мне это нравится. Я хочу быть андердогом. Хочу продолжать шокировать и удивлять людей. Я собираюсь продолжать повышать планку.

Я хочу выбирать лучшие варианты для себя. Думаю, что заслуживаю шанс на второй пояс. В полулегком весе мое внимание привлекают Яир Родригес и Джош Эмметт. Арнольд Аллен тоже может стать проблемой», – считает Волкановски.

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