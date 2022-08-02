Майк Тайсон: «У Джошуа есть яйца, он не легкая прогулка для Усика»

Легендарный боксер дал совет Энтони Джошуа перед реваншем с чемпионом WBO, WBA и IBF в тяжелом весе .

«Джошуа необходимо его измотать, потому что этот парень очень плавный, он двигается и все такое. Джошуа нужно вымотать Усика, нельзя боксировать с ним, ведь он просто его переиграет.

По Усику очень тяжело попасть. Стиль таких элитных боксеров-любителей сложен для парней вроде Джошуа, потому что они слишком много двигаются, финтят и так далее.

Джошуа опасен, потому что он, черт побери, по-прежнему учится! Ему нельзя просто финтить и постоянно использовать джеб, надо превратить бой в драку.

Джошуа необходимо немного повысить темп. У него очень большой потенциал. есть яйца, он не легкая прогулка», – сказал Тайсон.

Реванш Джошуа и Усика состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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