Энди Руис: «Думаю, что Усик не сделает то же самое, что сделал я в бою с Джошуа»

Бывший чемпион мира по боксу Энди Руис поделился ожиданиями от реванша между и .

«Думаю, что Усик не сделает то же самое, что сделал я. Он был на вершине в первом тяжелом весе, стал там абсолютным чемпионом. Этот бой может сложиться в любую сторону.

Знаю, что у Джошуа новый тренер – Роберт Гарсия. Он пытается показать ему мексиканский стиль, чтобы Энтони был агрессивным, выбрасывал много ударов, первым шел на Усика.

Но Александр неудобный левша, я и сам выбрал в соперники левшу на тот случай, если нам придется драться с Усиком. Это немного сложно, но мы адаптируемся.

Я вполне уверен, что если Джошуа будет много спарринговать, то сможет приспособиться», – сказал Руис.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Энди Руис: «Я сосредоточен на возвращении титулов. Моя глава в истории бокса не дописана»

Энди Руис – Фьюри: «Надеюсь, что однажды у меня будет шанс разделить с тобой ринг»