Александр Усик уйдет от Эдди Хирна и станет свободным агентом после реванша с Джошуа (Майкл Бенсон)

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик поединком против Энтони Джошуа завершит сотрудничество с промоутерской компанией Эдди Хирна.
«Эдди Хирн подтвердил репортерам, что реванш с Энтони Джошуа – последний бой в его со-промоутерском соглашении с Александром Усиком.
Промоутером Усика также является компания K2, но, независимо от исхода боя, 20 августа он станет одним из самых больших свободных агентов в мире бокса», – сообщает журналист Майкл Бенсон.
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