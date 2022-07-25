Менеджер Усика: «Абсолютное чемпионство в двух весовых категориях позволит Александру стать членом Зала славы»

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика, заявил, что боксер не думает о завершении карьеры.

«Даже если Владимир Кличко уже несколько лет раздумывает, не устроить ли боксерский поединок и стать самым возрастным чемпионом мира в истории, то в случае с Усиком тоже очень сложно ответить на вопрос, сколько еще боев он проведет.

Виталий Кличко также ушел из бокса в 2004 году, а затем вернулся через четыре года и снова завоевал титул.

Теперь у Усика есть шанс войти в историю, став абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, что наверняка позволит ему стать членом Международного зала боксерской славы.

Недавно такой чести удостоился Владимир, а ранее его старший брат. У Александра есть все шансы стать третьим, ведь тот уровень, который он демонстрирует сегодня, это не только спорт, это уже наследие», – сказал Красюк.

20 августа Усик проведет реванш с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

Энтони Джошуа: «Думаю, что Усик в первом бою выиграл 7 раундов из 12, а я – 5»

Александр Усик: «Пусть Джошуа думает, что нокаутирует меня»