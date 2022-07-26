Джошуа заявил, что откажется от чемпионских поясов, если победит Усика в реванше: «Вы должны научиться уважать меня»

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа собирается отказаться от поясов, если победит в реванше с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Когда Энтони Джошуа побьет Усика в реванше и станет трехкратным чемпионом мира, то сразу же откажется от всех поясов. Вы должны научиться уважать меня как личность.

Я не хочу, чтобы меня уважали только по той причине, что у меня на руках есть чемпионские титулы. Я хочу, чтобы вы уважали мужчину, который стоит перед вами», – сказал Джошуа.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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