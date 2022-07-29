Стерлинг сомневается в стойкости О’Мэлли: «Ян бил меня хорошо. Что сделает Шон, когда Петр ударит его в живот?»

Чемпион UFC в легчайшем весе поделился мнением о грядущем поединке между и ’Мэлли.

По мнению американца, его соотечественник может оказаться не готов к ударной мощи россиянина.

«В нашем первом поединке Ян бил меня достаточно хорошо. Когда я начал наваливать ему, он принялся наваливать мне.

Я показал, что могу быть гвоздем, все равно идти вперед и принимать удары. Пока что мы не видели этого у О’Мэлли.

Что произойдет, когда Ян ударит его в живот? Согнется ля О’Мэлли после удара по печени? Начнет он крутиться и сдастся?

Когда Шон ударит Яна одним из своих мощных ударов, которыми попадает по другим парням, но Петр не упадет, что он будет делать? Пойдет ли в борьбу с Яном?» – сказал чемпион.

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