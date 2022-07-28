Шон О’Мэлли – о бое с Яном: «Это рискованный поединок для Петра, а он не глуп. Или глуп»

Рейтинговый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли, которому предстоит подраться с Петром Яном, высказался о российском бойце.

«Честно говоря, я не ожидал, что он примет этот матч. Это рискованный бой для Петра. Он не глуп. А может, и глуп.

Он высокоуровневый боксер, высокоуровневый боец ММА, и глядя на меня, он должен понимать, что у меня солидные навыки, но при этом я не вхожу в топ-10.

Но я думаю, Ян знает, что победа надо мной – это громадная победа», – сказал О’Мэлли.

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