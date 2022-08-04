Дэйна Уайт – о бое Яна и О’Мэлли: «В октябре Шону исполнится 28 лет. Я думаю, что он готов»

Президент UFC Дэйна Уайт объяснил, почему решил дать ’Мэлли шанс подраться с .

По мнению Уайта, О’Мэлли находится на том этапе карьеры, когда он должен пройти проверку топовым бойцом.

«Если говорить об О’Мэлли, то ему уже 27 лет. Он уже давно дерется. Этот парень сейчас в самом расцвете сил. Это его время.

Через несколько месяцев ему будет 28 лет. У парня 17 профессиональных боев. В октябре ему исполнится 28 лет. Я думаю, что он готов», – сказал Уайт.

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