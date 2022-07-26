Хамзат Чимаев: «Мне было бы лучше подраться с Ковингтоном, а не с Диазом. Но я стану еще известнее, если побью его»

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев сообщил, что ему не предлагали бой с .

«Разговоров о бое с Колби не было. Он не пишет в соцсетях, как будто исчез. Думаю, он хочет заработать денег.

Не знаю, что происходит у них с Хорхе Масвидалем. На самом деле, мне было бы лучше подраться с Колби, но я не могу прийти к нему домой и подраться там.

Колби лучше и больше Нейта, при этом Диаза нет в топ-10. Однако Нейт — жесткий парень, один из самых жестких в UFC. Думаю, я стану еще известнее, если побью его», – сказал Чимаев.

Бой Чимаева и Диаза 10 сентября возглавит UFC 279.

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