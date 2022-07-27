Энтони Джошуа: «Я никогда не получал уважения. Люди считают, что мы пьем чай, едим печенье и сидим с королевой»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе хочет, чтобы люди его уважали.

«Чувствую, что никогда не получал уважения. Когда я пришел в тяжелый вес, он был мертвым. Я думал: «Позвольте мне войти в игру и сразиться с каждым, кто бы это ни был».

Вероятно, никто не уважал мой труд из-за того, что я британец. Я хотел привезти в Великобританию пояс и показать, что мы прочные. Порой люди считают, что мы пьем чай, едим печенье и сидим с королевой.

Я привык, что люди говорили мне: «Эй Джей, братан, как выглядит королева?» Я чувствовал, что на меня не смотрели как на доминирующую силу в тяжелом весе», – сказал Джошуа.

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