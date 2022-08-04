Ренато Мойкано: «Если мне дадут бой с Пимблеттом, я с радостью его приму»

Теги UFC легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Ренато Мойкано Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Ренато Мойкано высказался о ближайших планах. В марте 2022 года бразилец проиграл Рафаэлю Дос Аньосу.

«Как бойцы мы должны понимать, какова наша роль во всем этом шоу. Я проиграл свою прошлую схватку, и теперь я жду, что меня сведут с каким-нибудь непобежденным новичком или каким-нибудь жестким русским.

Но это не проблема – я привык убивать по два льва в день, и именно это мне и нужно, чтобы вернуться в рейтинг. Однако если они захотят удивить меня и дадут мне бой с Пэдди Пимблеттом, я с радостью приму его», – сказал Мойкано.

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