Ренато Мойкано: «Если мне дадут бой с Пимблеттом, я с радостью его приму»

Легковес UFC Ренато Мойкано высказался о ближайших планах. В марте 2022 года бразилец проиграл Рафаэлю Дос Аньосу.

«Как бойцы мы должны понимать, какова наша роль во всем этом шоу. Я проиграл свою прошлую схватку, и теперь я жду, что меня сведут с каким-нибудь непобежденным новичком или каким-нибудь жестким русским.

Но это не проблема – я привык убивать по два льва в день, и именно это мне и нужно, чтобы вернуться в рейтинг. Однако если они захотят удивить меня и дадут мне бой с , я с радостью приму его», – сказал Мойкано.

Рэпер Дрейк выиграл 3,7 млн долларов на победе Пимблетта и Маккэн

Уайт – о Пимблетте: «Рано говорить о титуле, но у него вайб Конора»