Физиев бросил вызов Гейджи: «Он бы подпортил мне лицо не меньше, чем Дос Аньос»

Легковес из Азербайджана Рафаэль Физиев назвал имя желаемого соперника после победы над .

«Я хотел бы подраться с . Гейджи, если ты хочешь еще раз сразиться с желтоволосым парнем, Чарльзом Оливейрой, мы должны с тобой выяснить, кто из нас лучший!

Мы отлично подходим друг другу как соперники. Если ты готов и не боишься, не будем нести чушь и просто сделаем это!

Думаю, Гейджи подпортил бы мне лицо не меньше, а то и больше, чем Дос Аньос. Он очень опасен и является для меня большим вызовом.

Думаю, у него много шансов нокаутировать меня, но и у меня не меньше шансов завершить бой нокаутом. Это хороший бой, в том числе для болельщиков», – сказал Физиев.

Видео нокаута в бою Физиева и Дос Аньоса

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