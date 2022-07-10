Физиев бросил вызов Гейджи: «Он бы подпортил мне лицо не меньше, чем Дос Аньос»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Легковес из Азербайджана Рафаэль Физиев назвал имя желаемого соперника после победы над Рафаэлем Дос Аньосом.

«Я хотел бы подраться с Джастином Гейджи. Гейджи, если ты хочешь еще раз сразиться с желтоволосым парнем, Чарльзом Оливейрой, мы должны с тобой выяснить, кто из нас лучший!

Мы отлично подходим друг другу как соперники. Если ты готов и не боишься, не будем нести чушь и просто сделаем это!

Думаю, Гейджи подпортил бы мне лицо не меньше, а то и больше, чем Дос Аньос. Он очень опасен и является для меня большим вызовом.

Думаю, у него много шансов нокаутировать меня, но и у меня не меньше шансов завершить бой нокаутом. Это хороший бой, в том числе для болельщиков», – сказал Физиев.

Видео нокаута в бою Физиева и Дос Аньоса

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