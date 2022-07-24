Рэпер Дрейк выиграл 3,7 млн долларов на победе Пимблетта и Маккэн

Рэп-исполнитель Дрейк поставил 2,29 млн долларов на победы и Молли Маккэн с общим коэффициентом 1.62.

На лондонском турнире UFC Пимблетт победил Джорана Левитта сабмишеном во втором раунде, а Маккэн нокаутировала в первом раунде Ханну Голди.

Таким образом, Дрейк выиграл свыше 3,7 млн долларов.

После турнира Пимблетт и Маккэнн обратились к Дрэйку в соцсетях, спросив, сможет ли он купить им новые часы. «Rolex для Фрикадельки и Бадди», — ответил рэпер.

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