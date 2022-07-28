Уайт – о Пимблетте: «Рано говорить о титуле, но у него вайб Конора»

Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о перспективном легковесе Пэдди Пимблетте, который одержал победу над Джорданом Ливиттом.

«Сейчас еще рано говорить о титульных вещах, но у этого парня вайб Конора Макгрегора. То, как он выходит на арену, как его принимают фанаты, как его освещают СМИ, как люди ищут контент…

Думаю, что в дальнейшем мы привезем его в Бостон или Нью-Йорк, а потом он выступит на PPV-турнире», – сказал Уайт.

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