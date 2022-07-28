Уайт – о Пимблетте: «Рано говорить о титуле, но у него вайб Конора»

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о перспективном легковесе , который одержал победу над Джорданом Ливиттом.

«Сейчас еще рано говорить о титульных вещах, но у этого парня вайб . То, как он выходит на арену, как его принимают фанаты, как его освещают СМИ, как люди ищут контент…

Думаю, что в дальнейшем мы привезем его в Бостон или Нью-Йорк, а потом он выступит на PPV-турнире», – сказал Уайт.

Рэпер Дрейк выиграл 3,7 млн долларов на победе Пимблетта и Маккэн

Бонусы UFC в Лондоне: Крылов и Пимблетт получили по 50 тыс. долларов