Дос Аньос про бой с Физиевым: «Не думаю, что это была ранняя остановка. Он выиграл честно»

Бразильский легковес UFC Рафаэль Дос Аньос прокомментировал поражение от на UFC Vegas 58.

Бой закончился победой Физиева нокаутом в пятом раунде.

«Не думаю, что это была ранняя остановка. Мне нужно пересмотреть бой, но я так не думаю, потому что он выиграл честно.

Да, после остановки я начал говорить что-то рефери, но откровенно говоря, я все еще был немного потрясен. Это был тяжелый бой против крутого соперника. Я усердно готовился к нему, и был уверен, что могу победить, но это игра, в которой может произойти все, что угодно.

Рафаэль — жесткий чувак, и я не ожидал от него меньшего. Я знал, что он из Восточной Европы, а они там все крутые. Физиев отлично защищался возле сетки, мне удалось перевести его в четвертом раунде, а также поймать ударом колена в прыжке, и это был довольно близкий бой.

Думаю, после четырех раундов я был немного впереди. Но это игра, и ему удалось меня подловить, к сожалению», – сказал Дос Аньос.

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