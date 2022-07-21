Пэдди Пимблетт: «Оливейра финиширует Махачева в первых трех раундах»

Британский легковес UFC Пэдди Пимблетт поделился ожиданиями от боя и .

«Чарльз победит. Он финиширует Ислама в течение первых трех раундов.

Они оба невероятные бойцы: Ислам техничный, но он не дрался с бойцами того калибра, с которыми дрался Чарльз.

Ислам не дрался ни с кем из первой десятки и получает титульный бой», – сказал Пимблетт.

Бой Оливейры и Махачева за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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