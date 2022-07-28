Махачев претендует на звание бойца года World MMA Awards. Ислам провел в октагоне в 2022-м 3 минуты и 23 секунды

Топовый легковес UFC Ислам Махачев стал претендентом на звания «Боец года» и «Международный боец года» по версии World MMA Awards.
В 2022 году Махачев провел один поединок, одолев Бобби Грина за 3 минуты и 23 секунды. Соперниками Махачева за звание «Боец года» стали легковес UFC Чарльз Оливейра (задушил Джастина Гейджи в первом раунде), средневес Джонни Эблин (победил Джона Солтера и Гегарда Мусаси, став чемпионом Bellator), чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски (победил Корейского Зомби и Макса Холлоуэя) и чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (победил Сирила Гана).
За награду «Международный боец года» Ислам поспорит с двойным чемпионом KSW Роберто Солдичем (не дрался в 2022 году), Алексом Волкановски, легковесом UFC Матеушем Гамротом (победил Армана Царукяна) и полусредневесом UFC Хамзатом Чимаевым (победил Гилберта Бернса).
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