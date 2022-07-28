Махачев претендует на звание бойца года World MMA Awards. Ислам провел в октагоне в 2022-м 3 минуты и 23 секунды

Топовый легковес UFC Ислам Махачев стал претендентом на звания «Боец года» и «Международный боец года» по версии World MMA Awards.

В 2022 году Махачев провел один поединок, одолев Бобби Грина за 3 минуты и 23 секунды. Соперниками Махачева за звание «Боец года» стали легковес UFC Чарльз Оливейра (задушил в первом раунде), средневес Джонни Эблин (победил Джона Солтера и , став чемпионом ), чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски (победил Корейского Зомби и ) и чемпион UFC в тяжелом весе (победил Сирила Гана).

За награду «Международный боец года» Ислам поспорит с двойным чемпионом KSW Роберто Солдичем (не дрался в 2022 году), Алексом Волкановски, легковесом UFC Матеушем Гамротом (победил Армана Царукяна) и полусредневесом UFC Хамзатом Чимаевым (победил Гилберта Бернса).

Анкалаев – о бое Махачева и Оливейры: «Поединок не будет легким для Ислама»

«Бой просто пушка будет». Хасбик про поединок Махачев – Оливейра