Дацик про бой с Монсоном: «Попробую что-нибудь из «Мортал Комбат» показать»

Российский боец поделился ожиданиями от боя с , который состоится 6 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Ты, конечно, легенда. Вызвать тебя по боксу мог только тот, кто не имеет совести, но я тоже немного умею бороться.

Если хочешь проверить мои силы, я, конечно, готов. Бить сильно не буду. Вряд ли боксер победит борца в партере, конечно, буду драться в стойке.

Ну, сильно бить не буду, но я, думаю, деклассирую скоростным техническим боксом, все-таки уровень бокса я поднял.

Ну, и вспомним классику. Попробую что-нибудь из «Мортал Комбат» показать», – сказал Дацик.

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