Дацик про бой с Монсоном: «Попробую что-нибудь из «Мортал Комбат» показать»

Российский боец Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от боя с Джеффом Монсоном, который состоится 6 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Ты, конечно, легенда. Вызвать тебя по боксу мог только тот, кто не имеет совести, но я тоже немного умею бороться.
Если хочешь проверить мои силы, я, конечно, готов. Бить сильно не буду. Вряд ли боксер победит борца в партере, конечно, буду драться в стойке.
Ну, сильно бить не буду, но я, думаю, деклассирую скоростным техническим боксом, все-таки уровень бокса я поднял.
Ну, и вспомним классику. Попробую что-нибудь из «Мортал Комбат» показать», – сказал Дацик.
Монсон про бой с Дациком: «Я выйду побеждать»