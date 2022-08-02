Дацик про бой с Монсоном: «Покажу ему ядерную мощь русских кулаков»

Российский боец поделился ожиданиями от боя с Джеффом Монсоном.

«Инстинкты всегда есть. Джефф зря думает, что я не умею бороться. Мне не нравится бороться, не нравится валятся и обняться. Но я умею это делать.

Я никого не выключал? Все просто во время убегали. Джефф — уважаемый человек. Я постараюсь его не бить. Но постараюсь ему показать ядерную мощь русских кулаков.

Постараюсь побороться и показать пару приемов из «Мортал Комбат», – сказал Дацик.

Бой Монсона и Дацика состоится 5 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Александр Шлеменко: «Ставлю на победу Дацика в бою с Монсоном. Он сейчас на кураже, голодный к победам»

Джефф Монсон – Вячеславу Дацику: «Я больше русский, чем ты»