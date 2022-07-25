Александр Шлеменко: «Ставлю на победу Дацика в бою с Монсоном. Он сейчас на кураже, голодный к победам»

Российский боец дал прогноз на бой между и Джеффом Монсоном.

«Слава однозначно выберет удары. Удары, скорее всего, руками. Он будет пытаться нокаутировать Джеффа.

Все-таки 70 процентов я ставлю на победу Славы. Он сейчас на кураже, голодный к победам. Многих прям сносит своих оппонентов.

Главное для Дацика здесь, мне кажется, — не довести бой до борьбы, до партера, потому что там Джефф Монсон очень опасен», – сказал Шлеменко.

Бой Дацика и Монсона состоится 5 августа в главном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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