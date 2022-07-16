Емельяненко о подготовке к бою с Дациком: «Сейчас организм вспоминает прошлое, лучшее состояние и приходит в него»

Российский боец Александр Емельяненко рассказал о подготовке к бою с , который состоится в сентября на турнире Hardcore Boxing.

«Изо дня в день я набираю форму, с каждым разом все лучше и лучше, нагрузки увеличиваются. Каждый день по две тренировки делаю, бегаю, боксирую, два раза в неделю таскаю железяки на силовую выносливость.

Чувствую себя нормально. Сейчас организм вспоминает прошлое, лучшее состояние и приходит в него.

Дацик сказал, что два раза специально подставит мне голову? Это он зря. Я думаю, не подставит. У меня очень жесткий нокаутирующий удар с обеих рук. Это будет очень большая ошибка.

Если вы посмотрите, как я работаю на мешке, я не бью легкие удары, у меня автоматически вылетают все удары жесткие. Я могу простоять на мешке около часа. Руками я готов драться ровно столько, сколько нужно», – сказал Емельяненко.

Лечащий врач Емельяненко: «На данный момент состояние Александра потрясающее»

Александр Емельяненко: «Меня вообще не интересует, чем Дацик занимался в тюрьме»