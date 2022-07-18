Дмитрий Кудряшов: «У Монсона не хватит ни здоровья, ни навыков противостоять Дацику»

Российский боксер поделился ожиданиями от боя между и .

«Дацик набрал сейчас обороты, Дацик часто дерется, и Дацик тренируется. А Монсон хоть и легенда, но боец скорее из прошлого. Поэтому я фаворитом вижу Дацика.

Несмотря на то что Монсон силен в партере, мне кажется, что Дацик просто своим здоровьем и настроем снесет его. Только если Дацик безбашенно полетит на него, завязнет и упадет в партер, то там Монсон сделает свой «север — юг» и Дацик постучит.

А так, когда Дацик начнет его бить, то не хватит ни здоровья, ни навыков этому противостоять у Монсона», – считает Кудряшов.

Бой Монсона и Дацика состоится 5 августа в главном событии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

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