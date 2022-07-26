Оливейра про бой с Махачевым: «Пояс уже мой, для меня это просто еще одна защита титула»

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым за вакантный титул, который состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
«Пояс уже мой, для меня это просто еще одна защита титула. Я уложился в вес, никаких сомнений.
Чувствую, что меня ограбили, и это по-настоящему тяжело. Я слышал, как плакал мой папа, а дочка спрашивала, где мой пояс.
Это не соотносилось с вложенным трудом. Но самое главное, я показал чемпионский менталитет. Даже после того, что произошло», – сказал Оливейра.
В мае этого года Оливейра не уложился в лимит легкой весовой категории и лишился титула, несмотря на победу над Джастином Гейджи.
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