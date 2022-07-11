Канело: «Моя цель – отправить Головкина на пенсию»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе поделился ожиданиями от боя с боксером из Казахстана Геннадием Головкиным.

«Моя цель — оправить Головкина на пенсию. Я проведу отличный тренировочный лагерь, чтобы ее достичь.

Это жизнь: иногда мы выигрываем, иногда проигрываем. Когда ты преследуешь величие, на твоем пути будут заминки и преграды. Их может быть одна, три или десять, но это не значит, что ты не добьешь своей цели. Мы все еще идем по этому пути.

После боя с Дмитрием Биволом я понял, что надо двигаться дальше. Произошло то, чего не должно было произойти, но что есть, то есть.

Мне необходимо двигаться вперед с той же дисциплиной и не повторять ошибок, которые мы сделали», – сказал Канело.

Бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

Геннадий Головкин: «У Канело больше поражений, чем у меня. Болельщикам нужно спуститься с небес на землю и взять его с собой»

Канело – о Головкине: «Он ####### [чертов] мудак и лицемер. Ненавижу этого засранца»