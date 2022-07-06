Геннадий Головкин: «У Канело больше поражений, чем у меня. Болельщикам нужно спуститься с небес на землю и взять его с собой»

Чемпион WBA и IBF в среднем весе считает, что его будущий соперник Сауль Альварес очень переоценен.

«Он меня не волнует, я не думаю о нем. Не имеет значения, где он и что делает. Я уверен, что люди обращают на Канело слишком много внимания и чересчур его хвалят.

Только посмотрите на его статистику — у него больше поражений, чем у меня. В этом плане болельщикам необходимо спуститься с небес на землю и взять его с собой.

Как вы заметили, две пресс-конференции в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе были совершенно разными. Я могу сказать, что у них нет никакого плана на бой. Есть только скрытая агрессия, и я не верю, что у них есть четкое понимание того, что они делают», – сказал Головкин.

Третий бой Головкина и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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