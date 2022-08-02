Магомед Анкалаев: «Прохазка получил титульный бой после двух побед, а я после девяти не получил ничего»

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев не доволен, что промоушен не дает ему титульный бой после победы над Энтони Смитом.
«Я чувствую, что заслужил уважение. Они должны уважать меня. У немногих бойцов серия из девяти побед, а Иржи Прохазка получил титульный бой после двух побед, а я после девяти не получил ничего.
Если бы меня услышали в UFC, то это была бы другая история, но я ничего не прошу. Я просто подожду и посмотрю, что они предложат моим менеджерам и приму любой бой», – сказал Анкалаев.
Павлович попал в топ-5 тяжелого дивизиона UFC, Анкалаев – третий в полутяжелом весе
Магомед Анкалаев согласен на претендентский поединок, если не получит бой за титул