Магомед Анкалаев: «Прохазка получил титульный бой после двух побед, а я после девяти не получил ничего»

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев не доволен, что промоушен не дает ему титульный бой после победы над .

«Я чувствую, что заслужил уважение. Они должны уважать меня. У немногих бойцов серия из девяти побед, а получил титульный бой после двух побед, а я после девяти не получил ничего.

Если бы меня услышали в UFC, то это была бы другая история, но я ничего не прошу. Я просто подожду и посмотрю, что они предложат моим менеджерам и приму любой бой», – сказал Анкалаев.

Павлович попал в топ-5 тяжелого дивизиона UFC, Анкалаев – третий в полутяжелом весе

Магомед Анкалаев согласен на претендентский поединок, если не получит бой за титул