Кадыров про победу Анкалаева: «Уверен, впереди его ждут новые успехи и громкие победы»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Магомеда Анкалаева с победой над Энтони Смитом на UFC 277.

«Российский боец UFC и воспитанник чеченского республиканского клуба «Ахмат» Магомед Анкалаев одержал победу в поединке с представителем США Энтони Смитом.

Первый бой главного карда UFC 277 продолжался в течение двух раундов, в которых Анкалаев уверенно доминировал над противником.

Тяжелые удары Магомеда обрушились на Смита еще в первом раунде, а уже во втором судьи были вынуждены признать техническое поражение американца.

Поздравляю Магомеда Анкалаева с уверенной победой! Я искренне рад за нашего мужественного бойца, который помимо прочего отличается скромностью, терпением, рассудительностью, трезвыми и правильными взглядами на жизнь.

Уверен, впереди его ждут новые успехи и громкие победы. Ахмат – сила!» – написал Кадыров в социальных сетях.

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