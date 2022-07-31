Магомед Анкалаев согласен на претендентский поединок, если не получит бой за титул

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев отреагировал на слова , который не уверен в шансах россиянина получить титульный бой с после победы над .

«Если бы в UFC делали все, что я хотел, я бы уже дрался за пояс. Поэтому, я буду ждать новостей, слушать своих менеджеров.

Мы примем правильное решение, и я думаю, мы не откажемся ни от какого боя. Я отдохну неделю, и вернусь в спортзал.

Я не буду ждать замену. Если мне дадут титульный бой – я подерусь. Если нет, я не буду стоять в ожидании», – сказал Магомед.

Магомед Анкалаев поспорил с Джо Роганом: «Сколько я еще должен выиграть, чтобы драться за пояс?»

Магомед Анкалаев: «Он хотел устроить со мной драку: мы показали, кто здесь воин»