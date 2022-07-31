Магомед Анкалаев согласен на претендентский поединок, если не получит бой за титул

Теги UFC Дэйна Уайт полутяжелый вес (MMA) Энтони Смит Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев отреагировал на слова Дэйны Уайта, который не уверен в шансах россиянина получить титульный бой с Иржи Прохазкой после победы над Энтони Смитом.

«Если бы в UFC делали все, что я хотел, я бы уже дрался за пояс. Поэтому, я буду ждать новостей, слушать своих менеджеров.

Мы примем правильное решение, и я думаю, мы не откажемся ни от какого боя. Я отдохну неделю, и вернусь в спортзал.

Я не буду ждать замену. Если мне дадут титульный бой – я подерусь. Если нет, я не буду стоять в ожидании», – сказал Магомед.

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