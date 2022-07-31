Магомед Анкалаев: «Он хотел устроить со мной драку: мы показали, кто здесь воин»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев прокомментировал исход боя против Энтони Смита.
Напомним, что россиянин нокаутировал соперника во втором раунде.
«Конечно, для меня этот бой был очень важен. Я готовился усердно. Он хотел мне устроить здесь драку: мы показали, кто здесь воин.
Конечно, я очень благодарен тренеру и своим братьям за то, что выиграл сегодня. Так что мы идем только вперед», – сказал Анкалаев после боя.
Магомед Анкалаев нокаутировал Энтони Смита на UFC 277
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