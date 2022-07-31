Магомед Анкалаев поспорил с Джо Роганом: «Сколько я еще должен выиграть, чтобы драться за пояс?»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев возразил комментатору Джо Рогану в интервью в октагоне после победы над Энтони Смитом.

Джо, заканчивая разговор с Магомедом, предположил, что он после победы на UFC 277 получит претендентский бой в полутяжелом весе. Это не понравилось Анкалаеву.

«Сколько я еще должен выиграть, чтобы драться за пояс?» – спросил Анкалаев. «Скоро мы это узнаем, сэр», – ответил ему Роган.

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