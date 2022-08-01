Родригес хочет драться с Волкановски: «Зачем мне временный пояс, если передо мной открыта дверь к полноценному титулу?»

Мексиканский полулегковес не хочет драться с Джошем Эмметтом за временный титул .

«Сейчас я думаю о бое с Алексом Волкановски. Он постоянно в моей голове. Я жду его.

Так что я буду ждать Алекса, даже если он примет решение подняться в легкий вес. Надеюсь, он выиграет пояс в этом дивизионе. Для меня это будет большим достижением, когда мы встретимся, и победа будет за мной.

Зачем мне драться за временный пояс, если передо мной открыта дверь к полноценному титулу? Я не буду драться с Джошем Эмметтом, я буду драться с , – сказал Родригес.

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