Брайан Ортега о травме в бою с Родригесом: «Даже не знаю, как это произошло»

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Брайан Ортега прокомментировал итоги боя против . Поединок закончился в первом раунде из-за травмы Ортеги.

«Хочу попросить прощения у всех, кто пришел. Даже не знаю, как это произошло. Хотел бы продолжать, но плечо вылетело. У меня уже было две операции на плечах, возможно, понадобится третья.

Бой шел хорошо, все, что мы планировали – работало. Я перевел Яира, а потом оказался в странной ситуации. Дернул рукой, и так произошло.

Яир, поздравляю, но если ты не получишь титульник, давай сделаем это как нужно. Хочу, чтобы мы оба выложились как следует», – сказал Ортега сразу после боя.

🦸‍♂️ Однажды Дауни-младший позвонил бойцу UFC. Ортега не узнал Железного Человека, но теперь они дружат – их объединяет благотворительность