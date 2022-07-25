Яир Родригес: «У Махачева и Оливейры не возникнет больших проблем с Волкановски»

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Яир Родригес Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Боец полулегкого дивизиона UFC Яир Родригес оценил перспективы чемпиона Алекса Волкановски в легком весе.

«Было бы неплохо, если бы он провел бой в легком весе, но бойцы этой категории все равно будут сильно превосходить его в размерах.

Не утверждаю, что габариты имеют ключевое значение, но у тех же высококлассных бойцов, как Ислам Махачев и Чарльз Оливейра не возникнет больших проблем с Волкановски.

Я говорю об этом с уважением к чемпиону, ведь он по-настоящему хорош. Но при этом я верю, кто бы ни выиграл пояс в полулегком дивизионе, он будет иметь куда больше шансов, чем Волкановски», – сказал Родригес.

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