Дэйна Уайт: «Родригес и Эмметт могут разыграть временный пояс в полулегком весе»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что после перехода в легкий дивизион, полулегковесы и Джош Эмметт могут разыграть временный чемпионский пояс.

«Почему нет? Волкановски предстоит перенести операцию на руке, так что мы с этим разберемся.

Если вы спрашиваете меня, возможен ли бой за временный титул между Родригесом и Эмметтом, то мне определенно нравится эта идея. Я точно не против», – сказал Уайт.

В выходные Родригес победил Брайана Ортегу техническим нокаутом в первом раунде. У Эмметта пять побед подряд, в последнем поединке он выиграл раздельным решением судей у Келвина Каттара.

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