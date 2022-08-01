Конор про победу Морено над Кара-Франсом: «Мелкий мексиканец – это нечто. Стоит отдать ему должное»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оценил победу Брендона Морено над Кайем Кара-Франсом на UFC 277.
«Этот мексиканец — маленький зверюга, как и мелкий новозеландец. Два любителя зажечь по-настоящему из совершенно разных уголков мира. Два разных человека, и одновременно по-своему одинаковых.
Было здорово увидеть этот замечательный бой. Мелкий мексиканец — это нечто. Стоит отдать ему должное.
Прибыл на арену с цыпочкой за ручку. Устроил настоящий мексиканский выход, а затем показал настоящий мексиканский бой. Жестокость и шоу.
Viva México cabrones! Да здравствует Мексика! Так держать, парень. Поздравляю всех мексиканцев», – сказал Макгрегор.
Бонусы UFC 277: Морено и Кара-Франс – бой вечера, Пантожа и Добер – перформанс вечера
Морено и Фигередо договорились провести четвертый бой в Бразилии