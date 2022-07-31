Морено – о победе над Кара-Франсом: «Я оттачивал этот удар»

Временный чемпион UFC в наилегчайшем весе Брендон Морено поделился мыслями после победы над Каем Кара-Франсом в поединке за временный титул.

Напомним, что мексиканец отправил соперника на канвас ударом ногой в корпус, после чего оформил технический нокаут.

«Потрясающая точность, я оттачивал этот удар. Не верится, как все встало на свои места. Я оттачивал именно этот удар на протяжении всего тренировочного лагеря.

Когда я проиграл титул, я начал оттачивать кики, старался стать всесторонне развитым бойцом ММА. И сегодня я вновь завоевал пояс, это потрясающе», – сказал Морено.

Брендон Морено нокаутировал Кара-Франса и стал временным чемпионом UFC в наилегчайшем весе

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