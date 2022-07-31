Морено и Фигередо договорились провести четвертый бой в Бразилии

Чемпион UFC в наилегчайшем весе назвал условие, при котором он согласится на четвертый бой против , забравшего временный титул.

«Я готов с ним биться, но я хочу биться с ним в Бразилии, у меня дома. Я бился у тебя дома [обращается к Морено] много раз, так что давай сделаем это», – сказал Фигередо.

«Погнали, сделаем это, мне без разницы. Вперед, побьемся в Бразилии», – ответил мексиканец.

Фигередо – о победе Морено: «Он – чемпион, эта ночь принадлежит ему»

Морено – Фигередо: «Я прощаю тебя. Прошу, прости меня, если я как-то тебя задел, брат»