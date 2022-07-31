Бонусы UFC 277: Морено и Кара-Франс – бой вечера, Пантожа и Добер – перформанс вечера

Теги UFC Алекс Перес Брендон Морено Дрю Добер UFC 277 Кай Кара-Франс Бокс/MMA/UFC

В Далласе (Техас) завершился турнир UFC 277, в главном событии которого прошел бой за титул в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей (победа первой единогласным решением судей).

По итогам вечера были определены обладатели бонусов в размере 50 тысяч долларов за лучший бой и лучшее выступление турнира.

Награду за лучший поединок получили Брендон Морено и Кай Кара-Франс (победа мексиканца техническим нокаутом в третьем раунде).

Призы за лучшее выступление вечера получили Алешандре Пантожа (задушил Алекса Переса в первом раунде) и Дрю Добер (нокаутировал Рафаэля Алвеса в первом раунде).

UFC 277: Нуньес уничтожила Пенью, Павлович нокаутировал Льюиса, Анкалаев – Смита и другие бои

Морено и Фигередо договорились провести четвертый бой в Бразилии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные