Бонусы UFC 277: Морено и Кара-Франс – бой вечера, Пантожа и Добер – перформанс вечера

В Далласе (Техас) завершился турнир UFC 277, в главном событии которого прошел бой за титул в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей (победа первой единогласным решением судей).

По итогам вечера были определены обладатели бонусов в размере 50 тысяч долларов за лучший бой и лучшее выступление турнира.

Награду за лучший поединок получили и Кай Кара-Франс (победа мексиканца техническим нокаутом в третьем раунде).

Призы за лучшее выступление вечера получили Алешандре Пантожа (задушил Алекса Переса в первом раунде) и (нокаутировал Рафаэля Алвеса в первом раунде).

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