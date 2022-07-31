Бонусы UFC 277: Морено и Кара-Франс – бой вечера, Пантожа и Добер – перформанс вечера

В Далласе (Техас) завершился турнир UFC 277, в главном событии которого прошел бой за титул в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей (победа первой единогласным решением судей).
По итогам вечера были определены обладатели бонусов в размере 50 тысяч долларов за лучший бой и лучшее выступление турнира.
Награду за лучший поединок получили Брендон Морено и Кай Кара-Франс (победа мексиканца техническим нокаутом в третьем раунде).
Призы за лучшее выступление вечера получили Алешандре Пантожа (задушил Алекса Переса в первом раунде) и Дрю Добер (нокаутировал Рафаэля Алвеса в первом раунде).
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