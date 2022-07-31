Морено – об отказе от трэштока: «Моя дочка сейчас смотрит на меня. Не хочу быть парнем, который поливает кого-то дерьмом»

Брендон Морено объяснил, почему не стал оскорблять и задевать для раскрутки их четвертого боя.

По словам мексиканца, он не хочет повышать интерес к поединку таким образом, чтобы не подавать плохой пример своей дочери.

«В общем, в преддверии боя с Кара-Франсом на протяжении всей недели я с ума сходил, у меня было много плохих мыслей.

Я хотел выйти, одержать победу и бросить вызов Дейвисону Фигередо, вылить на него всю мою ненависть, всю ярость, обрушить всю эту ярость.

Но сейчас я вспомнил, что моя жена и моя дочка смотрят на меня. Так что я не хочу быть парнем, который поливает кого-то дерьмом по телеку на глазах дочери», – сказал Морено в октагоне после победы над Кара-Франсом.

Морено – о победе над Кара-Франсом: «Я оттачивал этот удар»

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