Морено – об отказе от трэштока: «Моя дочка сейчас смотрит на меня. Не хочу быть парнем, который поливает кого-то дерьмом»

Теги наилегчайший вес UFC Дейвисон Фигередо Фигередо - Морено Брендон Морено Кай Кара-Франс Бокс/MMA/UFC

Брендон Морено объяснил, почему не стал оскорблять и задевать Дейвисона Фигередо для раскрутки их четвертого боя.

По словам мексиканца, он не хочет повышать интерес к поединку таким образом, чтобы не подавать плохой пример своей дочери.

«В общем, в преддверии боя с Кара-Франсом на протяжении всей недели я с ума сходил, у меня было много плохих мыслей.

Я хотел выйти, одержать победу и бросить вызов Дейвисону Фигередо, вылить на него всю мою ненависть, всю ярость, обрушить всю эту ярость.

Но сейчас я вспомнил, что моя жена и моя дочка смотрят на меня. Так что я не хочу быть парнем, который поливает кого-то дерьмом по телеку на глазах дочери», – сказал Морено в октагоне после победы над Кара-Франсом.

Морено – о победе над Кара-Франсом: «Я оттачивал этот удар»

Брендон Морено нокаутировал Кара-Франса и стал временным чемпионом UFC в наилегчайшем весе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные